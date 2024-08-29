В Крыму продлили ограничение на посещение лесов на три недели

В правительстве Крыма заявили о продлении ограничения на посещение лесов на три недели.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональный кабмин.

Как отметили в ГУ МЧС России по региону, данное ограничение распространяется на пребывание людей в лесах, въезд транспортных средств и проведение определённых видов работ, передаёт «Крым 24».

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ликвидировали 24 лесных пожара с начала сезона.