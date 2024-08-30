Багаж итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В чемодане были дорогие и памятные вещи гардероба актрисы — платья от Джорджио Армани (подарки самого модельера), сумка Valentino, а также платок Chanel, в котором юная Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Пока неизвестно, где потерялись вещи — в аэропорту Стамбула, где у Мути была пересадка из Рима, в самолете Turkish Airlines, или в петербургском аэропорту Пулково. Сейчас звезда отдыхает в гостинице после 12-часового перелета.

31 августа Мути посетит выставку художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости.

Мути часто бывает в России. В ноябре 2023 года 69-летняя звезда итальянского кино приезжала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль показали в Театре на Таганке.

В том же месяце Мути признавалась, что ездит в Россию, где родилась ее бабушка, ради любви и работы. При этом актриса сетовала, что изучение русского языка продвигается тяжело из-за высокой занятости.