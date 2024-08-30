Багаж итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Санкт-Петербург. Как сообщает Telegram-канал Mash, в чемодане были самые ценные вещи из гардероба артистки: подаренные модельером Джордио Армани платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором Мути познакомилась с художником Сальвадором Дали.

Пока неизвестно, кто виноват в утере. Это могут быть как сотрудники аэропорта Стамбула, где у Мути была пересадка из Рима, так и работники авиакомпании Turkish Airlines, так и специалисты питерского аэропорта Пулково. По информации канала, сейчас звезда отдыхает после длительного 12-часового перелета.

Напомним, что в Петербурге Мути должна открыть выставку художника Никаса Сафронова — мероприятие запланировано на 31 августа в Петропавловской крепости. Кроме того, она собирается погулять по городу, а уже 2 сентября вернуться в Рим.