Педагог брата Дурова прокомментировал сообщения о его затворничестве

Основатель Санкт-Петербургского математического центра для одаренных школьников и бывший преподаватель Николая Дурова Сергей Рукшин опроверг слухи о затворничестве брата основателя Telegram. Его слова приводит 78.ru.

Рукшин отметил, что про Николая Дурова СМИ пишут «глупости и вранье». По его словам, брат основателя Telegram был «ярким ребенком», который всегда проявлял себя, участвуя во всероссийских и международных олимпиадах.

«Довольно плотно мы с ним начали общаться, когда я готовил его к всесоюзным и международным олимпиадам. Николай произвел очень яркое впечатление, он очень глубокий человек. С ни можно было поговорить о многом», — рассказал Рукшин.

Он уверен, что брат основателя Telegram «не затворник», просто он «привык охранять право на частную и личную жизнь».

Ранее в СМИ сообщалось, что семья Дуровых, в том числе Николай, ведут затворнический образ жизни.

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Дурову грозит десять лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро. На данный момент он выпущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро.