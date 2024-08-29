Синоптики предупредили жителей Якутии о минусовых температурах и снеге

Жителей отдельных районов Якутии ожидают минусовые температуры и мокрый снег. Об этом говорится на сайте Управления гидрометеорологической службы по республике.

Как сообщили синоптики, снег ожидается на северо-востоке российского региона, в остальных районах пройдут дожди. На севере же температура воздуха ночью опустится до нуля — минус пяти градусов.

«В районах Арктики местами небольшой кратковременный дождь, порывы восточного ветра местами до 15 метров в секунду», — предупредили метеорологи.

Ранее сообщалось, что в Момском районе Якутии появились летние снеговики. Россияне показали фотографии, на которых запечатлены сделанные из снега скульптуры. Местами снега было так много, что у жителей района получилось изобразить оленя почти в натуральную величину.