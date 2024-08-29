Дуров не навещал отца семь лет

Сооснователь Telegram Павел Дуров не навещал отца, проживающего в Санкт-Петербурге, на протяжении семи лет, сообщили соседи мужчины.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на соседей Валерия Дурова, доктора филологических наук, бывшего преподавателя СПбГУ.

«Примерно пять лет назад их отец и мать разъехались. Без скандалов и ссор. Интеллигенция же. Валерий Семёнович тут остался, а жена его съехала вместе с сыном Колей», — утверждает одна из жительниц дома в Приморском районе.

По её словам, дети к Дурову-старшему не приезжают.

«Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — добавила она.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение парижского суда по делу сооснователя Telegram Павла Дурова.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с RT подчеркнул, что предпринимателя выпустили под залог и ему запретили выезжать с территории Франции в ожидании, «когда будет назначен следователь».