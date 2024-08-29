Более 50 000 гостей и 60 артистов: каким получилось лето на Summer Stage и что нас ждет в сентябре

В последние выходные лета Хаски тремя подряд сольными концертами подведет итог шумному третьему сезону Summer Stage. Но это еще не конец — в сентябре нас также ждут несколько концертов.

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В четверг, 5 сентября, на сцену поднимутся ребята из барнаульской бард-рок группы Жени Трофимова «Комната Культуры», а на следующий день большое сольное выступление даст неотразимый герой альтернативного рока и эмо-рэпа Кишлак.

Как и в прошлые годы, команда проекта собрала мультижанровый и мультиформатный лайн-ап из более чем 60 артистов: от фрешменов хип-хопа, попа и рока до мастадонтов российской музыкальной индустрии. Более 50 000 гостей Summer Stage слушали героя отечественного поп-рока Мукку, одного из самых значимых артистов российской рэп-сцены Loc-Dog и урбан-соул группу «PIZZA», московского рок-н-рольщика Гарика Сукачёва и питерских рокеров «Пилот», захватывающий электронный проект Мирабеллы Карьяновой Ishome и инди-рок от молодых принцев из группы «Космонавтов нет».

А ещё на протяжении сезона на Summer Stage при покупке напитков от Fox&Dogs или Green Baboon посетители получали специальные карточки или браслеты, и участвовали в розыгрыше призов — от брендированных панамок и футболок до поясных сумок и много другого!

Summer Stage — одна из главных летних площадок страны, которая уже третий год подряд становится местом генерации ярких воспоминаний. Команда пространства активно работает над лайн-апом следующего сезона. А значит, в следующем году на Summer Stage будет ещё больше радостных встреч на фоне закатов.

Билеты можно купить на официальном сайте.