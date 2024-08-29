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Российский регион установил «сухой закон»

В День знаний, который выпадает на 2 сентября, продажа алкогольных напитков в Курской области будет ограничена, сообщила администрация Курчатова.

В Курской области установили «сухой закон»
© РИА Новости

Уточняется, что спиртное будет доступно только в местах общественного питания.

«На территории Курской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, с 8 часов до 22 часов <...> запрет действует в понедельник 2 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов, Дмитрий Гусев и Яна Лантратова внесли законопроект, согласно которому День знаний может стать выходным для родителей первоклассников. Поводом для создания законопроекта стал перенос события на понедельник, 2 сентября. Отмечается, что если инициатива будет принята, то нововведения закрепят в Трудовом кодексе.

Также первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что можно ввести государственное регулирование цен, чтобы снизить стоимость цветов к 1 Сентября. Он отметил, что также можно выращивать цветы летом в России, чтобы было чем насытить рынок к осени.

Депутат отметил, что в России есть закон о торговле, в котором зафиксировано, что при подорожании товара на 30% в течение месяца нужно вводить государственное регулирование цены. Чтобы этот закон выполняли, можно провести контрольные мероприятия по всей стране или же дать поручение региональным властям.

Общество
Яна Лантратова
Николай Арефьев
Дмитрий Гусев
Сергей Миронов
Госдума