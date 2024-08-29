В Курской области установили «сухой закон»

В День знаний, который выпадает на 2 сентября, продажа алкогольных напитков в Курской области будет ограничена, сообщила администрация Курчатова.

Уточняется, что спиртное будет доступно только в местах общественного питания.

«На территории Курской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, с 8 часов до 22 часов <...> запрет действует в понедельник 2 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов, Дмитрий Гусев и Яна Лантратова внесли законопроект, согласно которому День знаний может стать выходным для родителей первоклассников. Поводом для создания законопроекта стал перенос события на понедельник, 2 сентября. Отмечается, что если инициатива будет принята, то нововведения закрепят в Трудовом кодексе.

Также первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что можно ввести государственное регулирование цен, чтобы снизить стоимость цветов к 1 Сентября. Он отметил, что также можно выращивать цветы летом в России, чтобы было чем насытить рынок к осени.

Депутат отметил, что в России есть закон о торговле, в котором зафиксировано, что при подорожании товара на 30% в течение месяца нужно вводить государственное регулирование цены. Чтобы этот закон выполняли, можно провести контрольные мероприятия по всей стране или же дать поручение региональным властям.