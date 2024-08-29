Россияне рассказали, что считают самым важным в своей родословной

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co в Год семьи спросили у интернет-пользователей, насколько тщательно они знают историю своих предков. Выяснилось, что почти половина (45%) опрошенных россиян изучили свою родословную до дедушек и бабушек, 21% – до прадедушек и прабабушек и только 12% – до прапрадедов и далее, включая всех их родственников. Ещё 12% погружены в тему мало и хотят заняться исследованием, 10% не интересуются ею вообще.

Среди тех, кто интересуется семейной историей, у 47% записаны имена и места жительства предков, у четверти (25%) есть полная информация о ближайших двух поколениях. 19% знают точную биографию даже дальних родственников, у 9% сохранились лишь имена.

Большинство респондентов (75%) в своих исследованиях полагаются на рассказы родных, фотографии и семейный архив. 11% использовали услуги специалистов по генеалогии для сбора информации о родословной и столько же (11%) обращались к государственным архивам. 3% сдавали генетический тест, чтобы узнать о наследии больше.

Половина (50%) участников опроса назвали самыми важными семейными сведениями происхождение предков и их род занятий. 30% уверены, что главная ценность – имена, портреты и личные истории родственников, а 13% изучают родословную, чтобы узнать больше о наследственных заболеваниях и особенностях здоровья. 7% придают значение национальности предков и их убеждениям.

66% участников опроса планируют передать всю известную им информацию о семье дальше, своим детям. 17% расскажут, только если они сами проявят интерес. 14% отмечают, что их дети не задают вопросов о семье, а 3% уверены, что таким просвещением должны заниматься бабушки и дедушки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 22 августа 2024 года, охват составил 29 739 интернет-пользователей, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.