Как изменятся услуги репетиторов, мнение россиян в исследовании Rambler&Co

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co в преддверии 1 сентября спросили у интернет-пользователей, что они ждут от нового учебного года. Оказалось, более двух третьих (72%) от общего числа опрошенных россиян в этом году собирают детей разного возраста в школу. Из них 36% признались, что их ребёнок не очень любит учиться, а у 13% родителей, напротив, с нетерпением ждёт Дня знаний. У 12% дети торопятся за парту из-за встреч с друзьями, у 11% относятся к завершению каникул нейтрально.

Родители рассказали, что они в первую очередь купят к началу учебного года. Более половины (53%) приобретут одежду и обувь, 26% – учебники и канцелярские товары. 13% респондентов собираются сделать приятный подарок своему ребёнку, чтобы поднять ему настроение перед 1 сентября. 7% купят рюкзаки, сумки и другие аксессуары. Всего 1% обновят смартфон, ноутбук или другой гаджет.

При этом две трети (66%) участников опроса не считают нужным обновлять все вещи для школы каждый год и покупают только необходимое. 15% стараются максимально донашивать одежду и аксессуары, 12% покупают новое, когда просит сам ребёнок. Только 7% к каждому учебному году полностью меняют школьный комплект.

Для большинства родителей (74%) учебный год сложнее, чем каникулы, потому что они помогают своим школьникам делать домашние задания. Почти пятая часть (19%) отметили, что их дети достаточно самостоятельны в процессе обучения, поэтому они даже не замечают разницы. 7% заявили, что даже больше отдыхают, когда ребёнок занят школой.

Более половины семей (52%) планируют 1 сентября вручить учителям букет цветов, 5% – сладости или чай/кофе, 8% – аксессуары в класс и другие подарки. 35% не собираются радовать преподавателей в этот праздник.

79% родителей уверены, что их траты на ребёнка в этом учебном году возрастут. Из них 38% ожидают увеличения расходов в связи с дополнительными занятиями, 21% — из-за сборов на школьные нужды, 4% – из-за обучения в частном заведении. 16% отметили, что основная часть их расходов приходится на карманные деньги и обеды, а школа и секции бесплатны. 21% заявили, что их расходы останутся на прежнем уровне.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 22 августа 2024 года, охват составил 77 096 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.