В Краснодаре отменили салюты и концерт в День города

Празднования Дня города в Краснодаре проведут без салютов и концерта на Главной городской площади, также не ожидается пышных торжеств.

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Об этом во время ответов на вопросы заявил мэр города Евгений Наумов в эфире радио "Краснодар".

"Мы живем в условиях специальной военной операции и жизнь и здоровье, безопасность жителей и гостей нашего города на первом месте. Дата не круглая, а ведь мы даже юбилей в прошлом году встретили скромно, потому что понимаем, что где-то гибнут наши ребята и мы не имеем право в это время излишне веселиться", - отметил Наумов.

При этом, некоторые мероприятия все же состоятся. Так, планируется вручить заслуженные награды жителям Краснодара и открыть кинотеатр "Болгария".

Краснодару в этом году исполнится 231 год, празднование в этом году выпало на 22 сентября.

В прошлом году, на 230-й день рождения кубанской столицы, пышные торжества и концерт на Главной городской площади также отменили. Однако, подготовили локальные активности для жителей и гостей Краснодара.