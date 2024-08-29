Депутат предложил создать еще один выходной

В России предложили ввести ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей школьников с 1 по 3 классы. Об этом сообщает SHOT.

«Ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний в России предложили сделать родителям первоклассников», — говорится в публикации.

По данным SHOT, поводом стал перенос в этом году торжественной линейки на понедельник. Соответствующий законопроект о выходном дне внесли в Госдуму депутаты Сергей Миронов, а также Дмитрий Гусев и Яна Лантратова.

Как утверждает источник, в случае если новый документ вступит в силу, то выходной будет закреплен в Трудовом кодексе.

Российским семьям рассказали о выплатах к 1 сентября

До этого стало известно, что каждый третий работающий родитель в России планирует 2 сентября взять выходной, чтобы иметь возможность проводить ребенка в школу. При этом, среди тех, кто собирается отпрашиваться, больше женщин.

В свою очередь педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова объяснила, как наладить режим дня у ребенка перед учебным годом, напомнив, что время подъема и отхода ко сну ежедневно должно быть одинаковым.