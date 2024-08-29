Мэр Льгова обратился к покинувшим город жителям

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов посоветовал уехавшим жителям города пока не возвращаться. Пост с таким содержанием чиновник опубликовал в Telegram-канале.

Клемешов сообщил, что сегодня, 29 августа, Украина нанесла артиллерийский удар по городу и повредила железнодорожные пути. Кроме того, под удар попали склады и жилые дома. В связи с этим он призвал уехавших жителей дождаться стабилизации обстановки.

Кроме того, он предложил остающимся в городе гражданам обращаться в администрацию для помощи с выездом.

Появились кадры эвакуации жителей из Суджи Курской области

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента начала атаки на этот регион прошло более трех недель. 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию и назвал ситуацию на ней серьезной.