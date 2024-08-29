«Не подходите к мужу со спины». В России составили правила для жен бойцов СВО

В сети распространяется памятка с советами для жен участников спецоперации. В ней рассказывается, что и как говорить супругу и как поддержать его в трудных ситуациях. «Газета.Ru» изучила документ, пообщалась с его автором и узнала, с какими проблемами сталкиваются семьи бойцов СВО.

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"Уже есть конфликты в семейных отношениях"

Три российские автономные некоммерческие организации — "Ценим Жизнь", "Соратник" и "ГаГаРа" — подготовили памятку с советами для жен участников специальной военной операции на Украине. Пока документ в онлайн-формате распространяют через благотворительные организации в Татарстане и Челябинской области, а печатные версии раздают солдатам в зоне боевых действий и продвигают через республиканскую психиатрическую больницу в Татарстане.

"В дальнейшем планируем также распространить нашу памятку через РАН и МГУ в Москве", — рассказал "Газете.Ru" руководитель благотворительной организации "Ценим Жизнь" и автор памятки Ильнар Зиннатуллин.

Он и сам принимал участие в СВО в 2022 году. После ранения вернулся в Татарстан и занялся благотворительностью. Сначала вместе с командой собирал для бойцов необходимые медицинские товары, а в начале 2023-го задумался и о психологической поддержке.

"Уже есть конфликты в семейных отношениях, когда мужчина вернулся [из зоны СВО] другим. То есть он чуть-чуть с другой психикой. Моя инициатива заключалась в том, чтобы зайти с семьи, потому что семьи, дети — группа риска", — поделился Зиннатуллин.

По его словам, перед написанием памятки специалисты создали в Татарстане фокус-группы, в которые вошли жены военнослужащих.

"В основу правил лег их опыт общения с близкими и мой опыт службы на СВО, общение с коллегами и сослуживцами", — пояснил автор памятки.

В разработке документа принимали участие восемь психологов, впервые его представили на закрытом мероприятии в Татарстане, посвященном СВО и поддержке бойцов.

"Дайте время привыкнуть к дому"

"Вашим мужьям потребовалось время, чтобы адаптироваться к военным условиям, и обратная адаптация к мирной жизни тоже не бывает быстрой . Психике нужно проделать значительную работу, чтобы вновь повернуть на "мирные рельсы", — говорится в памятке, с которой ознакомилась "Газета.Ru".

После этого вступления авторы перечисляют 12 правил, которые помогут женщинам в общении с вернувшимися близкими.

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В частности, эксперты рекомендуют выслушивать супруга, поддерживать его увлечения, стараться оградить от конфликтов и подключать к семейным делам.

"Дайте ему время заново привыкнуть к дому, семье, детям. Постарайтесь дать ему пространство для переживаний, но не оставляйте его в полном одиночестве. Попытайтесь сделать так, чтобы он почувствовал, что вы рядом и готовы оказать ему эмоциональную поддержку, если он будет в этом нуждаться", — советуют авторы документа.

Женам рекомендуют обращать внимание даже на малейшие признаки раздражения и менять тему разговора.

"Если вы чувствуете, что не можете управлять своими негативными эмоциями, корректно обсудите это с ним, обратитесь за помощью к близким или психологу", — говорится в памятке.

Отдельный раздел посвящен списку действий, от которых женам рекомендуют воздержаться. Например, не подходить к мужу резко, со спины, не просить рассказать о службе, не критиковать.

"Он может спать в одежде и обуви, усиливать охрану двора, ставить решетки на девятом этаже. За этим кроется потребность в безопасности, которая была утрачена во время боевых действий. Поддержите его", — рекомендуют авторы.

"Когда видит слезы, ему еще тяжелее"

Первые листовки с советами для жен участников СВО появились еще в 2022 году. Их выкладывали в чаты, публиковали на своих личных страницах, но знали о них немногие. Большинство женщин были вынуждены справляться с трудностями самостоятельно.

"Морально очень тяжело всем. Ты думаешь, что будешь одна, ведь мало ли что случится. Только увижу мужа по видео - и начинаю плакать. Но когда он видит слезы, от этого ему еще тяжелее", — рассказала "Газете.Ru" жена военного из Ульяновска Алена Пузина.

По словам девушки, когда супруг приезжает в отпуск, она старается отвлечь его от травмирующих тем бытовыми заботами.

"Мы занимаемся повседневными делами, много общаемся на разные темы. Когда он получил ранение, я ухаживала за ним, делала сама перевязки. Я стараюсь говорить о чувствах к нему. Им нужно тепло, забота, они устали. Ведь мы находимся в безопасности, ходим в удобной одежде, не спим, как они, на досках, поэтому мы должны понимать, что им намного сложнее", — поделилась Пузина.

Однако в ряде случаев понимания и терпения, чтобы наладить контакт с вернувшимися бойцами, оказывается недостаточно. В социальных сетях есть ряд чатов и групп, посвященных СВО, где женщины делятся своими переживаниями из-за поведения супруга.

"В любой момент может накричать, оскорбить. Когда звоню, отвечает и спрашивает "че те надо". Не всегда, конечно, такое отношение, но бывает. Зачастую, когда выпьет, обижает сильно словесно. А я потом плачу. Я стараюсь закрывать глаза на все это. На все оскорбления, унижения, не хочу трепать ему нервы, потому что там нелегко. Говорю "люблю, скучаю", а он будто не слышит. Но как же обидно это. Почему любимый человек так относится?" - написано в одном из постов в тематической группе во "ВКонтакте".

В комментариях многие признаются, что оказались в аналогичной ситуации.

У вернувшихся с СВО бойцов могут появиться непереносимость физических контактов, тяга к спиртному, предрасположенность к агрессивным формам секса и "онемению чувств". По словам экспертов, в таких случаях следует обратиться к специалистам.

"Расстройства — у восьмерых из десяти"

Руководитель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов полагает, что консультация профессионала нужна практически всем, кто вернулся со спецоперации.

"Если ПТСР (посттравматический синдром) есть примерно у четырех процентов вернувшихся бойцов, то другие расстройства и причины для психологической работы — у восьмерых из десяти", — объяснил психотерапевт в беседе с "Газетой.Ru".

По его словам, самая распространенная проблема — дезадаптация их личностных черт, которые присутствовали всегда, но в мирное время были скомпенсированы.

"Человек был тревожным, а вернувшись с войны, становится еще более тревожным. Был склонным к депрессии, а стал еще более депрессивным. Был возбудимым, подраться любил — возвращается, и вообще ничего не переносит, у него гнев на все подряд. И вот это серьезно. Это у большинства вернувшихся с СВО", — рассказал Мартынов.

В первую очередь от этого, по мнению эксперта, страдают близкие.

"Сам вернувшийся если и осознает, что раньше легче на все реагировал, то полагает, что это реальность так изменилась, стало жить сложнее. Кто-то решает проблему, выпивая и забываясь. Но это не значит, что ему не нужна помощь. Конечно нужна. Только к психологическим проблемам добавляются еще и наркологические, которые тоже нужно решать с врачом", — пояснил специалист.

Недостаточная информированность, по словам Мартынова, - действительно основная проблема при адаптации к мирной жизни.