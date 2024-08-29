Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, какие новые законы вступают в силу в сентябре. Их перечень он опубликовал в Telegram-канале.

В школах с 1 сентября обязательными станут уроки труда, а предмет «ОБЖ» будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». Из общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных инвалидов 1-й группы, которые следуют без сопровождающего. Аналогичная мера была до этого принята в отношении детей, не достигших 16 лет.

В осени любые образовательные учреждения будут обязаны вывешивать государственный флаг. Это касается колледжей, школ, техникумов и вузов вне зависимости от того, какой они формы собственности. Кроме того, с 1 сентября будет усилена защита прав пассажиров такси — перевозчиков обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

С 1 сентября ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний. Теперь в реестр дисквалифицированных лиц внесут сведения об учредителях управляющих компаний, чья лицензия была аннулирована. Такие учредители не смогут вновь создавать компании, пока сведения не исключат из реестра. Помимо этого, с осени уточняются условия оплаты сверхурочной работы — по закону работодатель будет обязан рассчитывать компенсацию исходя из текущей зарплаты сотрудника, включая премии и другие выплаты.

В перечень вступающих в силу с 1 сентября законов также вошел документ, который защищает информационные системы от атак. Так, государственные, муниципальные информационные системы будут обязаны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, сервера которых находятся только в России. Также в России с осени повышается качество туристических услуг — в законодательстве уточняются требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам. Предполагается, что они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством.

В России с осени уточняются условия оказания первой помощи. Предполагается, что Минздрав установит комплекс мероприятий и их последовательность. В аптечки первой помощи разрешат включать лекарства — ранее они состояли только из перевязочных материалов жгутов, масок и перчаток.

В России с 1 сентября также вступят в силу новые требования к автомобильной аптечке. В новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации и другие наименования. Аптечки, укомплектованные до 1 сентября, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.