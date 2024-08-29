В МВД сообщили, сколько нелегалов проживает в России

В МВД под считали, что в России на незаконных основаниях находится 630 тыс. мигрантов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

© МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

В основном это нарушители режима пребывания. Однако есть и те, кто совершил два или более административных нарушения или работает на территории РФ незаконно, пояснил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Совфед одобрил закон о правилах высылки нелегальных мигрантов

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов отметил, что в стране для отслеживания статуса мигранта необходимо создать дополнительную IT-инфраструктуру, однако пока еще нет нормативных документов, которые уточняли бы его параметры.

Правительство планирует с 2025 года запустить реестр контролируемых лиц, чтобы стимулировать нелегалов покидать страну. В базе будут данные тех приезжих, чьи миграционные документы истекли или аннулированы. Также в список будут заносить тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке из страны.

«Коммерсантъ» отмечал, что число трудовых мигрантов, которые находились в РФ на законных основаниях, в 2023 году не превышало 3,5 млн человек. Большинство из них — приезжие из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Эксперты обратили внимание, что существующие оценки могут сильно разниться и результат зависит от методики подсчета.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый миграционный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в стране или нарушают российское законодательство.

Этот режим предусматривает ограничение прав и свобод иностранцев, а также усиление федерального государственного контроля в сфере миграции. В основе нового закона лежит понятие «правового режима высылки», которое определяется как набор мер, применяемых к иностранцам, находящимся в России без законных оснований.

Ранее МВД России предложило внести изменения в правила депортации иностранцев, не достигших возраста 18 лет.