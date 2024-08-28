"Моя версия все реальнее". Собчак — об освобождении Дурова под судебный надзор

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на освобождение основателя Telegram Павла Дурова под судебный надзор. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Говоря об освобождении Дурова под залог, Собчак вспомнила свое предположение о том, что российский предприниматель специально раздул вокруг себя скандал, чтобы стать «мучеником свободы слова».

«Освобожден под надзор ! Моя версия все реальнее», — написала она.

Ранее Собчак предположила, что Дуров предпринял «многоходовку» с французским судом, чтобы «стать мучеником свободы слова». Свои слова она подкрепила тем, что перед арестом Дуров дал подряд несколько интервью. У всех свои многоходовки. Смотрите, как Дуров и Болгар играли в долгую (сравнительно) стратегию для достижения своих целей.

«То есть цепочка такая: напомнил о себе, вышел на американскую медийность среди консерваторов, поддержал хайп громкими заголовками», — написала она.

Помимо этого она также добавила, что будет с интересом наблюдать за окончанием ситуации с Дуровым.

«Самое интересное теперь: сможет договориться или нет в итоге. И на каких условиях», — добавила Собчак.

Ранее Дурова взяли под судебный надзор за залог в 5 миллионов евро.