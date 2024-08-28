Стало известно, как Блиновская встретила день рождения в СИЗО

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, отметила свой 43-й день рождения в следственном изоляторе «Печатники», рассказала представитель общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова. Об этом пишет РЕН ТВ.

Общественница пояснила, что день рождения прошел в воскресенье, 25 августа, а навестить заключенную она и ее коллеги смогли только во вторник.

Блиновская встретила посетителей в нарядном платье, у нее было хорошее настроение, отметила Ботова. Она добавила, что жалоб от Елены на содержание в СИЗО не поступало.

«Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен — натюрморт с цветами», — уточнила общественница.

Блиновская покроет долги по уголовному делу за счет продажи имущества

Напомним, что правоохранители задержали Елену Блиновскую 27 апреля 2023 года. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса и за период 2019–2021 годов не уплатила налоги на доходы на общую сумму более 918 млн рублей.