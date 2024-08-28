МВД предложило изменения в правила депортации несовершеннолетних мигрантов

МВД России предлагает внести изменения в правила депортации детей и подростков иностранных граждан до 18 лет, закрепив там также требования высылать из страны их законных представителей или опекунов. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается дополнить порядок представления в системе МВД РФ материалов, свидетельствующих о наличии обстоятельств, являющихся основанием для принятия (отмены) решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и их рассмотрения, утвержденный приказом МВД России.

Так, в проекте предлагается закрепить, что при депортации иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, будет устанавливаться его законный представитель, который находится на территории России. В отношении законного представителя-иностранца ведомство планирует применять аналогичное решение о выдворении.

Планируется, что проект приказа вступит в силу с 5 февраля 2025 года.