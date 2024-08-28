Домохозяйка из Омска купила 10 лотерейных билетов и выиграла миллионы рублей

Домохозяйка из Омска купила 10 лотерейных билетов, половина из которых оказались выигрышными, и получила пять миллионов рублей.

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Во время уборки по дому женщина решила на всякий случай проверить приобретенные билеты, когда ей на телефон пришло сообщение о внезапной удаче. Случившимся омичка сразу же поделилась с супругом, который был приятно удивлен везением супруги. Сейчас семейная пара планирует на эти деньги купить недвижимость, передает «МК».

В конце июля житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа. Уточнялось, что мужчина пока не обратился за получением приза.

26 июля житель Челябинской области, выигравший в феврале 2023 года в лотерее больше 41 миллиона рублей, во второй раз стал победителем розыгрыша. В этот раз мужчине повезло выиграть 1,7 миллиона рублей.

В том же месяце гражданин Соединенных Штатов из Массачусетса выиграл один миллион долларов в лотерее благодаря вещему сну. Он рассказал, что ему приснился конкретный лотерейный билет. После пробуждения он решил довериться сну и отправился за лотереей.