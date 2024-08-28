Патриарх Кирилл рассказал о политических границах для РПЦ

Для Русской православной церкви нет политических границ на постсоветском пространстве, пояснил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, исторически юрисдикция Русской православной церкви распространяется на страны бывшего СССР.

«Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской православной церкви их нет, потому что мы — Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси», — отметил священнослужитель.

Патриарх заметил, что понимание этого пронизывает большинство духовенства, верующего народа, и не только в России, но и в тех странах, где за высказывание подобного рода взглядов можно потерять свободу.

По его мнению, компромиссы могут быть в сфере политики или бизнеса, но «в Церкви — никогда, потому что Церковь — провозвестник Божией правды».