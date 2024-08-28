Фонд Джорджа Клуни внесли в реестр нежелательных в РФ НПО

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, фонд голливудского актера Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Также в перечень внесена неправительственная организация из ФРГ "Депутаты мирной России".

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.