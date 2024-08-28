Дочь актера Владимира Машкова Мария, которая ранее уехала из России, пожаловалась, что тоскует по родине. В видео, которое она опубликовала в своих соцсетях, Машкова заявила, что в США ей приходится очень много работать, чтобы оплатить все счета, которые приходят без остановки, и прокормить детей.

— Я не американка, но я могу быть классной иностранкой, в идеале я могу оторвать все роли у иностранок. Я могу играть француженок, кого угодно я могу играть, — сказала Машкова.

Однако она подчеркнула, что не желает становиться американкой.

— Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России, — сказала актриса.

Мария Машкова более пяти лет назад переехала в Соединенные Штаты. Девушка часто высказывает противоположную отцу точку зрения о специальной военной операции, а в начале ноября и вовсе гордо заявила, что наконец получила американское гражданство. Такое сообщение еще больше отдалило девушку от своего отца. Однако теперь Машкова полостью сконцентрирована на своей актерской деятельности.

Актриса после начала спецоперации заняла непримиримую позицию по отношению к действиям России. В феврале в ее личном блоге появился политический пост.