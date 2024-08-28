Дочь актера Владимира Машкова Мария заявила, что скучает по России. Ранее она уехала из страны в США. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Машковой, в США ей приходится очень много работать, однако она все еще остается востребованной актрисой. При этом она подчеркнула, что «не хочет становиться американкой» и скучает по России.

«Я не американка, но я могу быть классной иностранкой, в идеале я могу оторвать все роли у иностранок. Я могу играть француженок, кого угодно я могу играть. <...> Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России», — рассказала она.

Ранее Машкова рассказала о потере ролей в России.