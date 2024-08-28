Вирусолог ответила на вопрос об угрозе эпидемии лихорадки Западного Нила в РФ

Эпидемии лихорадки Западного Нила в России не ожидается, от человека к человеку болезнь не передаётся, объяснила в беседе с RT доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи инфицирования лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России.

Отмечается, что показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%.

Как отметила Карпова, подобное превышение можно считать незначительным.

«Это, конечно, связано с климатическими изменениями, с изменениями ареала обитания насекомых-переносчиков и с тем, что изменяется миграция птиц. Если комар своим стилетом, предположим, сначала проткнёт больную птицу (там достаточная концентрация в крови этого вируса), а потом укусит человека, то может произойти заражение. Эпидемии не ждём, от человека к человеку не передаётся», — рассказала эксперт.

Говоря о способах защиты, Карпова посоветовала использовать репелленты.

«Порядка 80% даже не замечают, что они этим больны, это бессимптомная инфекция, паники никакой нет. Я вижу причину в изменении климатических условий. Изменение ареала распространения насекомых, птиц, потепление, конечно, играет (роль. — RT)», — заключила она.

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Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в большинстве субъектов страны выявляются единичные случаи.

«При этом важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что специалисты надзорного органа непрерывно следят за ситуацией как за рубежом, так и в России.

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В Татарстане выявили 59 заболевших лихорадкой Западного Нила. Госпитализация не понадобилась лишь одному инфицированному. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Там добавили, что в инфекционной больнице сейчас остаются 13 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Роспотребнадзор прежде сообщал, что большинство эпизодов заболевания — завозные. Единичные случаи заражения в России были зарегистрированы в текущем году.

Лихорадка Западного Нила в России вызвана размножением комаров, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Специалист подчеркнул, что год от года ситуация меняется, сейчас выдалось такое лето, которое спровоцировало распространение заболевания.

Год от года ситуация меняется, сейчас выдалось такое лето. Некоторый подъем заболеваемости связан именно с размножением комаров. Есть подъем заболеваемости, но количество будет ограничено из-за сложного пути передачи. Для передачи должен быть животный резервуар, например птицы или комары определенного вида, — пояснил Аграновский.

Вирусолог отметил, что данная лихорадка сложно распространяется, поэтому не сможет стать аналогом гриппа или коронавируса. Специалист уточнил, что развелось очень много комаров рода кулекс.

Этому вопросу нужно уделять внимание, может быть, разработать вакцины. Если она уже есть, то в районах случаев заболевания нужно прививать пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, — заключил Аграновский.

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Оснований для введения локдауна пока нет. Сегодня Роспотребнадзор предупредил о превышении уровня заболеваемости на 13%. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что у инфицированных могут быть боли в мышцах.

«Специального способа лечения тоже нет, вакцины нет. Можно умереть в одном из трёх случаев. Первые три дня симптомы как у всех, как у большинства вирусных болезней: высокая температура, боли в мышцах, симптомы воспаления. Дальше превалирует то, что поражено. Это могут быть лёгкие, чаще всего повреждается головной мозг, это называется энцефалит. В этом вот случае можно умереть».

Опасны комариные укусы, отметил Жемчугов.

«В Волгоградской области, на юге, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, в Саратовской области, в Москве и Татарстане, Рязанской области формируются природные очаги, потому что это природно-очаговое заболевание. Там есть носители — это теплокровные животные и птицы, например, голуби, галки. А есть переносчики — комары, весной это могут быть клещи. Поэтому комары, если их много и много заражённых носителей, животных, то есть вероятность [распространения — прим. ГМ] заболевания среди людей. Комар кусает больное животное. Потом, если он кусает человека, то может его заразить. Примерно 20% случаев клинически видимы, а 80% переносится как лёгкая простуда или на ногах. Нет оснований [для локдауна — прим. ГМ]».

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Специалисты регуправления Роспотребнадзора сообщили, что на территории региона расположен природный очаг лихорадки Западного Нила.

В Волгоградской области продолжают регистрироваться случаи заболевания ЛЗН, в том числе менингеальной формы. При этом заболевании характерны головные боли, общая интоксикация, мышечные и суставные боли, сыпь, в тяжелых случаях – развитие менингита и менингоэнцефалита.

Вирус передается через укусы комаров во время рыбалки, отдыха, пребывания на дачных участках или выполнения профессиональной деятельности. Инкубационный период составляет от 2 до 6 дней, в некоторых случаях может продолжаться от 2 до 14 дней. У людей с ослабленным иммунитетом он может затянуться на несколько недель.

Самый главный способ защититься от заражения вирусом Западного Нила – предотвратить укусы комаров. Для этого специалисты рекомендуют использовать репеллентные средства от насекомых, носить закрытую одежду с длинными рукавами, закрывать сеткой оконные и дверные проемы домов.

Если на территории участка есть бассейн или другие водоемы, а также бочки с водой, их лучше накрывать, ведь влажные места – самая благоприятная среда для откладывания комарами яиц.

Вакцины для профилактики ЛЗН нет. В случае обнаружения первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.