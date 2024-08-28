МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий

МЧС России утвердило новую медаль — «За отличие при выполнении специальных заданий». Награда будет выдаваться в том числе за выполнение заданий в зоне боевых действий. Информация об этом появилась в среду, 28 августа, в приказе министерства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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— Внести изменения в приказ МЧС России от 20 июня 2023 г. № 640 «О ведомственных знаках отличия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Уточняется, что медаль будет вручаться сотрудникам МЧС, которые проявили мужество и отвагу в условиях, сопряженных с риском для жизни, при выполнении специальных задач особой важности, в том числе в зонах боевых действий. Вместе с медалью награжденному будет единовременно выплачиваться 30 тысяч рублей.

Кроме того, в этом же документе содержится информация о назначении единовременной выплаты при награждении медалью «За спасение на пожаре». Теперь она составит 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

1 июня, в преддверии Дня России, в красногорском филиале Музея Победы состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и удостоверений «Ветеран боевых действий» участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.

В рамках благотворительного приема и гала-концерта «Наш мир», который состоялся 31 мая в Музее Победы на Поклонной горе и был приурочен ко Дню защиты детей, прошло торжественное награждение волонтеров, меценатов, а также государственных деятелей и знаменитостей, активно поддерживающих с начала СВО ее участников.