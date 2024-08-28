ВЦИОМ рассказал о главном страхе россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о том, чего больше всего боятся жители России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время встречи с участниками форума Росмолодежи «Территория смыслов» Федоров заявил, что на сегодняшний день россияне больше всего боятся роста социальной несправедливости, а также социального неравенства. По его словам, индекс этих страхов составляет +27 пунктов.

«Сейчас больше всего мы (россияне) боимся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми (индекс страха составляет +27 пунктов). Это то, что оказывает постоянное негативное воздействие на общественную атмосферу в стране», — рассказал глава ВЦИОМ.

Отмечается, что индекс страха измеряется по шкале от -100 до +100. Чем больше пунктов набрало какое-либо опасение, тем более вероятным оно кажется для Россиян. Федоров также добавил, что страх войны с другими странами является не слишком большим среди россиян — всего +6 пунктов. При этом в конце 2022 года он был в 4,5 раз выше — +27 пунктов.

«Боимся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, либо плохого качества бесплатной медицинской помощи - индекс +2, почти поровну тех, кто боится и не боится. А раньше индекс был +19, то есть в 8-9 раз больше было опасение», — добавил он.

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Как уточнил глава ВЦИОМ, эти данные были получены на основе телефонных опросов «ВЦИОМ-Спутник», которые проводились в июле 2024 года. Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее во ВЦИОМ рассказали, что 49% россиян поддерживают легализацию эвтаназии для неизлечимо больных.