В клубнике из Армении нашли опасный пестицид тебуконазол, который разрушает эндокринную систему и запрещен в России. Об этом стало известно в среду, 28 августа.

Ягоды должны были пойти на продажу в Москве и Тульской области. Пестициды нашли в четырехтонной партии, которую отобрали на проверку 21 августа. В образцах были найдены трифлоксистробин и тебуконазол. Первый фермент влияет на репродуктивность, а другой специалисты относят ко второму классу опасности для человека: он способен разрушить эндокринную систему организма, следует из сообщения в Telegram-канале Mash.

23 августа Роспотребнадзор обнаружил опасные вещества в чае ряда российских производителей. Вредные ферменты нашли у компании «Май». В ходе проверок были обнаружены опасные элементы в зеленом листовом чае «Ричард». В свою очередь, у компании «Орими» были обнаружены пестициды в чае марки «Гринфилд».

В шерсти диких животных Сибири и Дальнего Востока обнаружили пестицид

Ранее упрaвлeние Рoспотребнадзора по Москве изъяло почти 350 килограммов продуктов из магазинов сети Eurospar. Нарушения были выявлены 13 августа по адресам улица Ферганская, дом 21, и улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2. Обе торговые точки опечатаны. Еду сняли с продажи из-за нарушения магазинами санитарных норм по хранению съестных товаров.