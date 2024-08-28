Шойгу возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в школе Беслана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом посетил мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане и возложил цветы.

Мемориальный комплекс создан в память о жертвах теракта, совершенного 20 лет назад в городской школе №1 Беслана членами незаконных вооруженных формирований. Шойгу также возложил цветы к памятнику сотрудникам спецподразделений, погибшим в ходе операции по освобождению заложников.

Вместе с ним цветы возложили полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка и главы Республик Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкария Сергей Меняйло и Казбек Коков.