Больница с камерой в кабинете гинеколога привлекла внимание Минздрава

Минздрав проверит больницу в Уфе, где в кабинете гинеколога нашли камеру, информирует Telegram-канал «Кровавая барыня». По данным источника, в ведомство обратилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Депутат просит проверить данные и сообщить ей о рекомендациях Минздрава в вопросе видеонаблюдения.

Подобные сообщения в СМИ возникают регулярно. Безусловно, что этим обуславливается необходимость обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала, однако это не должно быть в нарушении федерального законодательства, регламентирующего в том числа защиту персональных данных, — приводит канал слова парламентария.

Ранее пациенты ГКБ № 21 пожаловались на видеокамеру, которая находилась в кабинете гинеколога. Устройство было направлено на смотровое кресло. Пациенты заверили, что перед приемом их просили подписать согласие на видеосъемку. В больнице сослались на требования правительства по обеспечению антитеррористической защищенности.

Жительница уральского Кургана после родов решила восстановить девственность, но не смогла. Работающая в гинекологическом кабинете медик объяснила, что пациентке было больше 45 лет. Остатков девственной плевы у женщины уже не оказалось.