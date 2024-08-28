Губернатор предупредил о фейках про «группу диверсантов» под Пензой

Глава Вадинского района Пензенской области Михаил Буслаев назвал ложной информацию о группе украинских диверсантов, якобы обнаруженной в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Буслаев заявил, что ложную информацию распространяют источники, «связанные с иностранными государствами». Он призвал жителей области сохранять спокойствие и не участвовать в распространении недостоверных данных.

Чиновник подчеркнул, что за публичное распространение ложной информации о ходе СВО грозит уголовная ответственность. Портал «Пензенская правда» сообщил, что с аналогичными опровержениями выступил глава Нижнеломовского района Николай Уракчеев и местное Министерство общественной безопасности.

Накануне, 27 августа, власти Саратовской области сообщили о фейках про «заход украинских диверсантов» в регион. Чиновники отмечали, что ложная информация распространяется «источниками, связанными с иностранными государствами».