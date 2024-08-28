В России превышен уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила

В России наблюдается незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила в настоящее время превышает среднемноголетние показатели на 13 процентов.

— Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13 процентов, — рассказали в ведомстве

Ключевым аспектом повышения уровня выявляемости специалисты называют усиление мониторинговых исследований, начатое с прошлого года. По имеющимся данным, лихорадка Западного Нила была зафиксирована в 22 регионах России, сообщает ТАСС.

Ранее врачи узнали, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила. Эта информация следует из результатов опубликованного совместного заявления главного ветеринарного врача и главного санитарного врача Польши.

В начале августа в Татарстане зарегистрировали три новых случая заболевания лихорадкой Западного Нила, в результате чего общее число зараженных достигло девяти человек.

В то же время в Астраханской области было выявлено четыре случая заражения лихорадкой.