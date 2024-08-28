Омбудсмен призвала ограничить торговую наценку на школьные принадлежности

Следует ограничить торговую наценку на школьные принадлежности и канцелярские товары, пишет LIFE.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирину Волынец.

В письме на имя председателя комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева она указала, что нужно сократить расходы на сборы в школу.

«В связи с введением обязательных требований соответствия школьных товаров нормам ГОСТ и удорожанием данной категории продукции прошу вас оказать содействие снижению расходов на сборы в школу и рассмотреть возможность проработки вопроса льготного налогообложения для производителей, специализирующихся на школьных товарах», — отметила омбудсмен.

Волынец объяснила, что траты на подготовку к школе существенно влияют на семейный бюджет, а для малообеспеченных и многодетных семей могут стать причиной потребительского кредита.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что стандартный набор канцелярских принадлежностей для школьников подорожал в России приблизительно на 6–7% по сравнению с прошлым годом. По его словам, подобный показатель вполне укладывается в рамки нынешней инфляции. Экономист добавил, что при обсуждении роста затрат для школьников к 1 сентября включаются все товары, которые в принципе нужны ребенку.