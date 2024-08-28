Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщает Росавиация.
За время действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили десять самолётов: восемь, летевших в Казань, а также два, следовавших в Нижнекамск.
«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщили в ведомстве.
Рано утром временные ограничения были введены в аэропорту Казани «для обеспечения безопасности полётов».
Также аэропорт Нижнекамска временно ограничил приём и отправку рейсов.