Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщает Росавиация.

За время действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили десять самолётов: восемь, летевших в Казань, а также два, следовавших в Нижнекамск.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщили в ведомстве.

Рано утром временные ограничения были введены в аэропорту Казани «для обеспечения безопасности полётов».

Также аэропорт Нижнекамска временно ограничил приём и отправку рейсов.