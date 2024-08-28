Звезду «Солдатов» экстренно госпитализировали

Актер Роман Мадянов, сыгравший в сериале «‎Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, которые грозили ему инвалидностью. Спектакли с его участием отменены, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, у Мадянова врачи диагностировали коксартроз и провели операцию по частичному протезированию сустава. Сейчас он проходит процедуру восстановления.

Накануне 62-летний артист должен был играть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана», но его пришлось заменить. Он также пока не сможет принять участие и в остальных спектаклях, где задействован, и сроки возвращения на сцену пока неизвестны.

Ранее в СМИ появилась информация, что у заслуженного артиста России Романа Мадянова выявили рак легкого, и он проходит курс противоопухолевого лечения.