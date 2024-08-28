В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Утром в среду, 28 августа, аэропорт Казани временно закрыли для вылета и посадки самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Временные ограничения на посадку и вылет рейсов ввели в аэропорту с семи утра по московскому времени. В Росавиации подчеркнули, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Представитель агентства отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Представители аэропорта сообщили РИА Новости, что самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасной аэродром в Самаре.

Ранее работу аэропортов Казани и Нижнекамска ограничивали в конце июля. Также аэропорт Казани на время закрывали в начале июня. СМИ сообщали, что в небе над Казанью перед этим заметили дроны и в городе прозвучала сирена.