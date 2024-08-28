В России захотели ввести маркировку чая

В России могут ввести маркировку чая, сообщают «Известия».

Это связано со случаями выявления пестицидов в продукции крупных производителей. С инициативой выступила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Там считают, что маркировка поможет держать на контроле качество товара и оперативно выявлять на кассах фальсификат, а также иную опасную для покупателей продукцию. Инициативу поддержали в комитете Госдумы по охране здоровья.

Как заявил руководитель ОПИ Олег Павлов, ситуация не может быть признана допустимой и требует принятия ряда неотложных мер. Соответствующие предложения он направил в адрес главы правительства Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова и в Министерство промышленности и торговли.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия указал, что не видит целесообразности во введении маркировки. Это связано с тем, что российский чайный рынок уже давно стал одним из самых прослеживаемых — 95 процентов продукции выпускается на фабриках, расположенных на территории страны. А предприятия находятся «под пристальным контролем компетентных ведомств».