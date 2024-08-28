Блогеров могут обязать создавать курсы по стандартам образования

Блогеров и коучей в России могут обязать разрабатывать и утверждать курсы по государственным стандартам образования, сообщают «Известия».

Об этом сказано в ответе Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере Яне Лантратовой. Ведомство считает, что подобное образование носит разрушающий характер. Предлагается принять ряд мер по регулированию сферы.

Рособрнадзор отмечает, что в интернете участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, не имеющими соответствующей лицензии, когда образовательную деятельность подменяют мошенничеством.

Также необходимо законодательно закрепить ведение реестра физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право вести соответствующие тренинги и семинары с указанием определенной области. С целью повышения престижа организации или индивидуальные предприниматели в наименовании фирмы используют слова «институт», «университет», «академия», что вводит в заблуждение граждан об уровне реализуемых образовательных программ и качестве предоставления образования.

В связи с этим ведомство считает целесообразным запретить использование таких наименований лицам, не реализующим образовательные программы высшего образования.