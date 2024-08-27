Каждый пятый российский учитель использует нейросети в работе

Более половины российских учителей видят будущее в использовании нейросетей в образовании.

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По результатам исследования, проведённого образовательной платформой «Умскул» и центром «Позиция», выяснилось, что каждый пятый преподаватель в России активно использует нейросети в своей работе. В опросе участвовали 1265 преподавателей, и среди них 36% планируют начать использовать нейросети в ближайшем будущем. Уже сейчас 20% преподавателей активно внедряют эти технологии в образовательный процесс.

Особенно заметен интерес к нейросетям среди молодых преподавателей в возрасте от 22 до 30 лет, из которых 53% уверены в их перспективах в образовании, а 34% уже используют их в работе. Преподаватели отмечают, что нейросети помогают автоматизировать рутинные задачи, экономить время на подготовку и проверку работ, а также повышают точность и объективность оценок. Кроме того, нейросети обеспечивают доступ к большему количеству образовательных ресурсов и информации.

Однако на пути внедрения нейросетей преподаватели сталкиваются с рядом проблем, таких как недостаток технических навыков, необходимость адаптации учебных программ и высокие затраты на ИИ-приложения. Несмотря на эти трудности, большинство опрошенных уверены в перспективах использования нейросетей, особенно в таких предметах, как информатика, английский язык и физика.