Адвокат Рашкина заявил, что бывшего депутата не было на месте ДТП с лосем

Адвокат бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Константин Лазарев заявил, что его подзащитного не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лазарева, в момент ДТП Рашкин находился в другом регионе. При этом каких-либо подробностей он не предоставил.

Напомним, что ранее на дороге между селами Широкое и Большая Каменка произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus, который принадлежит Рашкину – автомобиль сбил лося.

В Саратовской области машина экс-депутата Рашкина сбила лося

При этом именно в этом автомобиле бывшего депутата задержали в 2021 году, после того как в багажнике была найдена туша лося. Тогда Рашкина обвинили в незаконной охоте и лишили депутатской неприкосновенности, после чего он был на 18 месяцев лишен водительских прав и получил три года условного срока.