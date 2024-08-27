Программист Николай Дуров, старший брат бизнесмена Павла Дурова, остался в России и работает в научном учреждении, рассказал в эфире «Радио Sputnik» блогер Стас Васильев.

По его словам, в истории с Telegram Павел оказался «хорошим пиарщиком и медийщиком, а Николай — гениальным программистом». Он уточнил, что именно старший брат создал алгоритм шифрования для мессенджера.

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Павел стал «гражданином мира,» забыл про свое отечество, уехал из страны, а Николай после создания алгоритма остался жить в России, пояснил блогер.

«[Ученый] сейчас занимается исследованиями в области, которую я даже произнести не смогу, потому что это уже какая-то невероятная физика и математика», — уточнил Васильев.

По данным портала, Николай Дуров решил посвятить себя науке, защитил кандидатскую диссертацию и в настоящее время работает в одном из петербургских вузов.