В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на получение бесплатного земельного участка на территории полуострова, рассказала вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, бесплатная выдача земли началась с апреля 2023 года. Вместе с тем, претендовать на участки могли только участники спецоперации, проживающие в крымском регионе.

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Согласно поправкам, лица, которые заключили контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО в пунктах, расположенных на территории Республики Крым, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, уточнила Анюхина.

Таким образом, отметили журналисты, заключившие контракт граждане смогут получить участок земли независимо от места регистрации и проживания на территории России.