Россиянки, которым запретили выезд из Турции, покинули страну

Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции в связи с инцидентом в аэропорту Антальи, благополучно вылетели в РФ. Об этом «РИА Новости» сообщили в генконсульстве России в Анталье.

В июне суд в Турции определил действия двух гражданок РФ в аэропорту республики как оказание сопротивления пограничникам и нанесение телесных повреждений должностному лицу. В связи с этим им был запрещен выезд из страны на период судебного разбирательства.

К урегулированию инцидента оперативно подключилось генконсульство России в Анталье, была направлена нота турецкой стороне. По итогам совместной работы диппредставительств и адвоката, а также с учетом гуманитарных обстоятельств, россиянкам разрешили покинуть страну.

«Двадцать седьмого августа при содействии российского дипломата они благополучно вылетели в Россию», — сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Также там призвали россиян максимально ответственно вести себя в зарубежных поездках.