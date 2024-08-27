Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор "Евразийского международного университета" Константин Клименко сообщил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждению основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии. Об этом Клименко написал в своем Telegram-канале.

"По моему, Дуров достоин Нобелеской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", - написал Клименко.

Он добавил, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Клименко подчеркнул, что Дурову будет предоставлена возможность принять участие в форуме дистанционно, если он продолжит находиться под арестом во Франции.

Дурову предъявили обвинение во Франции

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении "неназванного лица", которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.