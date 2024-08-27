В Роспотребнадзоре перечислили опасности самолечения

Бесконтрольный прием лекарств, которые человек назначает себе сам, может быть опасен для здоровья, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. По словам специалистов, навредить могут даже витамины.

В Роспотребнадзоре указали, что обезболивающие препараты могут снять симптомы боли, но не вылечить ее истинную причину. И даже при отсутствии неприятных ощущений заболевание никуда не исчезнет.

У пациента могут возникнуть осложнения, а также тяжелые побочные эффекты. Нужно знать дозировку препарата, а также взаимодействие лекарств. Схема лечения может быть разной, в зависимости от проблемы и степени тяжести заболевания, — отметили специалисты.

Они добавили, что к ряду медикаментов может выработаться резистентность, или устойчивость, когда лекарства перестают помогать из-за того, что организм сопротивляется воздействию лечащих веществ. Это касается в основном антибиотиков, подытожили в ведомстве.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что самолечение травами может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По ее словам, фитотерапия — это не просто модное увлечение, она оказывает сильное влияние на организм.