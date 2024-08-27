Москвичи поддержали идею создания регионального закона о безнадзорных животных

Большинство участников теста системы электронного голосования, который провели в Москве в преддверии сентябрьских выборов, поддержали идею разработки столичного закона о безнадзорных животных. Такие результаты озвучили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

Всего на вопрос "должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?" ответили 642 372 человека, из них бумажными бюллетенями воспользовались 1 911 москвичей. Так, вариант ответа "да, в нем нужно описать работу с безнадзорными животными" выбрали 311 857 человек; "нет" - 76 903 человека; "да, в нем должны быть меры контроля агрессивных животных" - 154 175 человек; "да, в нем нужно учесть работу с больными животными" - 60 669 человек; "да, но только для конкретных видов животных" - 38 768 человек.

Сегодня в городе действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. При этом в прошлом году Госдума приняла закон, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с ними.

Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино проводилось в течение 6 часов 23 августа. О сбоях в течение теста не сообщалось. Голосование было доступно как онлайн на elec.mos.ru, так и очно - на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажного бюллетеня. Для участия в тестировании требовались постоянная регистрация в столице и возраст голосующего старше 18 лет.

О выборах в столице

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино также будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи смогут проголосовать на них электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования смогут стать участниками акции "Выбираем вместе 2024 - Москва" программы "Миллион призов", в которой будут разыграны призовые баллы.