Появились кадры брошенного в Москве львенка

Прокуратура Москвы в Telegram-канале поделилась кадрами со львенком, которого «хозяева» сдали в ветеринарную клинику на Нагатинской набережной. Люди не пришли за малышом, а зоозащитники сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Ветеринары диагностировали полуторамесячному самцу льва ряд заболеваний, включая истощение.

Животное передано специалистам для обследования, лечения и реабилитации, — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что клиника не получила никаких документов, которые подтверждают законность владения львенком. Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки зверя, занесенного в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ранее в Москве рядом с кафе в центре нашли одинокого львенка. По данным СМИ, обнаружившие детеныша очевидцы сообщили о находке в полицию. Правоохранители доставили его в Центр реабилитации диких животных. Львенка поместили в карантинный блок, его «хозяина» удалось найти. При этом мужчина не смог предоставить документы на владение животным.