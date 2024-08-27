Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

В районе Курской атомной электростанции (АЭС) возникла опасность ядерного инцидента, хотя пока она работает «близко к нормальным условиям». Об этом сегодня заявил приехавший на станцию гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По словам Гросси, его визит связан с тем, что в относительной близости от атомной станции сейчас происходят боевые действия.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», - уточнил гендиректор Международного агентства по атомной энергии.

В ходе поездки Гросси заявил журналистам, что побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива, пишет РИА Новости.

«В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным», - подчеркнул он.

Ночью 22 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать дроном атомную станцию. Беспилотник сбили, а обломки обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма. Сегодня глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов, поблагодарив президента России Владимира Путин за приглашение посетить АЭС в «чрезвычайных условиях».