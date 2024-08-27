Названы возможные последствия ареста для Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров может попасть под домашний арест. О возможных последствиях его задержания сообщает Mash в Telegram со ссылкой на члена адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирину Сидорову.

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По словам Сидоровой, судебный процесс над Дуровым может быть продлен до 2027 года. Отмечается, что это время он может провести как в заключении, так и под домашним арестом.

Отмечается, что Дурова могут оставить под арестом из-за его трех гражданств — России, Франции и ОАЭ. В случае, если у предпринимателя будет место для проживания в стране, его могут отправить под домашний арест. При этом, заявляет Сидорова, за основателя Telegram нужно будет внести залог. По мнению члена адвокатской коллегии, его сумма может составить до 50 миллионов евро.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать Дурову содействие. Однако, по его словам, помощь Москвы может быть осложнена тем, что у медиаменеджера есть французское гражданство.

27 августа стало известно, что арест Дурова продлили на 48 часов. Сообщалось, что он находится в заключении в рамках расследования по делу о киберпреступлениях.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Как считает французское следствие, основатель мессенджера является соучастником в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.