Дружинина резко ответила на слухи о госпитализации

Актриса театра и кино, режиссер Светлана Дружинина в разговоре с NEWS.ru заявила, что не находится ни в какой больнице. Она отметила, что жива и здорова, продолжает работать и творить.

Артистка добавила, что ей уже надоели подобные новости о ее состоянии, которые порой появляются в СМИ.

«Что вы хотите от меня услышать? Я звоню сейчас всем своим людям, своим друзьям, детям. Вы мне надоели. Я жива и здорова. Два года назад вы меня уже похоронили, а я живу, работаю и творю. И скажите это всем. Не дождетесь», — высказалась Дружинина.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к врачам из-за болей в области сердца. По некоторым данным, актрисе вызвали скорую помощь домой. Предположительно, она отказалась от госпитализации.

Немоляева вызвала скорую помощь

Актер Николай Бандурин до этого подтвердил, что попал в больницу из-за проблем с сердцем. По словам артиста, сейчас он уже чувствует себя хорошо. Бандурин известен российским телезрителям по юмористическому шоу «Кривое зеркало».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российская актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу в Москве. По предварительной информации, ей провели обследование и помимо основного заболевания выявили еще ряд побочных, однако операционное вмешательство не потребовалось.